Послы стран Большой семерки в Украине призвали как можно скорее провести местные выборы в 18 территориальных громадах Донецкой и Луганской областей.

Соответствующее заявление сделали по итогам встречи с представителями Центризбиркома, Международного фонда избирательных систем и Гражданской сети Опора, сказано в Twitter послов G7 в Украине в четверг, 17 июня.

— Послы подчеркнули необходимость: поддержки ЦИК; дальнейших своевременных изменений в избирательный кодекс для обеспечения честных и надежных результатов выборов; повышения гендерного равенства; проведения местных выборов в 18 громадах Донбасса как можно быстрее; надлежащего регулирования финансирования в политике, — сказано в сообщении.

Также послы подчеркнули успешность проведенной в Украине избирательной реформы и модернизации ЦИК.

Отметим, что в августе 2020 года ЦИК установила невозможность проведения первых местных выборов 25 октября 2020 года в 10 территориальных громадах Донецкой области и восьми громадах Луганской области.

В январе 2021 года ЦИК снова получила выводы Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций об угрозе безопасности избирателей на территории этих 18 громадах и установила невозможность проведения там местных выборов 28 марта.

Боевики 9 раз обстреляли позиции Объединенных сил за прошедшие сутки, 16 июня. В результате один украинский военнослужащий получил ранение.