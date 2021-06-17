Российский посол в Соединенных Штатах Анатолий Антонов на следующей неделе вернется в Вашингтон. В марте 2021 года он был отозван Москву для консультаций.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает РБК.

— Мы исходим из того, что следующую рабочую неделю он проведет уже непосредственно в Вашингтоне, — заявила она.

Напомним, посла РФ вызвали на консультации в Москву в марте этого года после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей».

Напомним, 16 июня, в столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж состоялся саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.