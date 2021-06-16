В столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж стартовал саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.

Знаковую встречу транслирует американский телеканал ABC.

Прибывших лидеров государств встретил президент Швейцарии Ги Парлемен.

Саммит состоит из трех частей: беседа в узком составе, а затем переговоры в расширенном кругу с небольшим перерывом.

Разговора Путина с Байденом с глазу на глаз программой не предусмотрено. Ожидается, что переговоры займут до 5 часов. По завершении беседы Байден и Путин проведут отдельные пресс-конференции.

Лидеры двух стран планируют обговорить ряд вопросов: контроль над вооружением, ситуацию на Донбассе, деятельность российских хакеров, заключение Алексея Навального, изменения климата.

Путин поблагодарил Байдена за «инициативу о встрече», когда оба лидера заняли свои места для переговоров.

— Я знаю, что вы прошли долгий путь и у вас много работы. Тем не менее, в отношениях США, России и США накопилось много вопросов, которые требуют встречи на высшем уровне, и я надеюсь, что наша встреча будет продуктивной, — сказал Владимир Путин.

Корреспонденты СNN отмечают, что Джо Байден однажды улыбнулся, когда Путин говорил, но лидеры США и РФ сидели в основном с каменными лицами. Они обменялись редкими взглядами, при этом Путин уткнул взгляд вниз и сутулился в кресле.

После этого большинство репортеров выпроводили за дверь и переговоры перешли в закрытый режим.

Ранее сообщалось, что в день встречи президента США Джо Байдена с президентом России Владимиром Путиным жителей Женевы просят работать из дома. И ограничить передвижение по городу.