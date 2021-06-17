Еще один социально важный объект будет реконструирован в этом году на Николаевщине в рамках Программы Президента Владимира Зеленского «Большое Строительство».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации.

Коренные изменения произойдут в детском саду «Малыш» села Синюхин Брод на Первомайщине.

«Всего на преобразование обычного детского сада в современную, модерновую страну детства будет потрачено почти 19,5 миллиона гривен. За эти средства будут выполнены работы по замене кровли. Крышу будут перекрывать с использованием современных материалов. На смену старым окнам придут металлопластиковые стеклопакеты. Появятся здесь и новая рабочая и аварийная электросеть. С использованием новых технологий и оборудования будут обновлять инженерные сети», — говорится в сообщении.

Также будет проведен ремонт фасада здания. В ходе реконструкции особое внимание будет уделено маломобильных групп населения. На первом этаже после ремонта будет функционировать специальный санузел с соответствующим оборудованием.

«Благодаря такому современному обновлению социально важного объекта дети будут получать качественное дошкольное воспитание в комфортных условиях. Сегодня садик посещают 30 маленьких жителей. Коллектив учреждения — 14 человек. Воспитатели применяют в своей работе с детьми нестандартные, нетрадиционные методики творчества, направленные на художественно-эстетическое воспитание дошкольников. Через организацию поисково-исследовательской деятельности активизируют интерес мальчишек и девчонок к окружающему миру, способствуют развитию у детей наблюдательности», — резюмировали в ОГА.

Пресс-релиз