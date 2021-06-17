Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен на пресс-конференции в Стокгольме, Швеция, 8 января 2021 года. TT NEWS AGENCY / REUTERS

Шведское правительство социал-демократического премьер-министра Стефана Лёфвена оказалось под угрозой вотума недоверия парламенту, что может приблизить выборы, которые должны были пройти только осенью 2022 года.

Об этом передает Le Figaro.

Левая партия, которая до этого момента регулярно поддерживала правительство, объявила в четверг о своем намерении выразить недоверие в знак протеста против проекта о дерегуляции арендной платы.

При этом вотум недоверия поддержали и шведские правые демократы. Если шведские левые залучатся поддержкой умеренных правых и христианских демократов, тогда четыре партии отправят правительство в отставку.

Напомним, парламент Эстонии обсудит вопрос о вынесении вотума недоверия премьер-министру Каи Каллас.