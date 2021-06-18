США не намерены отменять или ослаблять санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью «Радио Свобода».

— Мы дали четко понять и президент (Джо) Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины, — сказала Виктория Нуланд.

Она отметила, что Джо Байден назвал Украину как страну, в отношении которой у США имеются значительные разногласия с Российской Федерацией.

— Соединенные Штаты твердо привержены — как мы и были уже несколько десятилетий — суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться, — подчеркнула Виктория Нуланд.

Напомним, президент США Джо Байден подтвердил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве был обсужден украинский вопрос, и Соединенные Штаты заявили о непоколебимой поддержке Украины на фоне агрессии РФ.