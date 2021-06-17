Президент США Джо Байден подтвердил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Женеве был обсужден украинский вопрос, и Соединенные Штаты заявили о непоколебимой поддержке Украины на фоне агрессии РФ.

Об этом глава Белого дома заявил во время пресс-конференции по итогам переговоров в среду, передает Укринформ.

— Я сообщил ему о непоколебимой поддержке США суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы договорились продолжать дипломатические усилия в рамках Минских договоренностей, — заявил Джо Байден.

Он добавил, что обсудил с Путиным ситуацию с правами человека в самой России, вопросы кибербезопасности, стратегической стабильности, позицию США относительно событий в Беларуси. Кроме того, во время саммита были затронуты вопросы, связанные с Сирией, Ираном, Афганистаном и регионом Арктики и т. п.

— Было очень важно встретиться лично, чтобы не было ложных представлений о том, что я хотел обсудить, — подчеркнул Джо Байден.

Напомним, 16 июня, в столице Швейцарии на вилле Ла-Гранж состоялся саммит президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина.