В Австрии с 1 июля заведения общественного питания смогут работать без временных ограничений, возобновят работу ночные клубы и бары, а также будут разрешены массовые мероприятия и ослаблен масочный режим.

Об этом заявил во время пресс-конференции в четверг в Вене федеральный канцлер Австрии Себастиан Курц, передает Укринформ.

— С 1 июля мы отменяем комендантский час. Ночная гастрономия, свадьбы и празднования снова могут быть. Также без ограничений можно будет проводить культурные, спортивные и массовые мероприятия, масочный режим и ограничения по количеству отменяются, — заявил Себастьян Курц.

Таким образом, с начала июля в Австрии смогут заработать ночные клубы, бары и дискотеки. Вместе с тем при входе посетители должны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сертификат о вакцинации или же справку о выздоровлении от коронавируса (так называемое «3G-правило»). Сначала будут некоторые ограничения по заполняемости помещений, однако с 22 июля планируется их отмена.

Послабления будут касаться и работы кафе и ресторанов, которые с 1 июля уже не должны будут закрываться в полночь. Требование о необходимости предъявления посетителями негативного результата теста на коронавирус, сертификата о вакцинации или же справки о выздоровлении остается. В то же время, как гости заведений, так и их работники с июля уже смогут не носить маску. Также с 22 июля планируется отмена обязательной регистрации посетителей заведений общественного питания.

С 1 июля в магазинах, музеях и общественном транспорте также можно будет носить обычную медицинскую маску вместо маски-респиратора типа FFP-2.

При посещении культурных, спортивных и других массовых мероприятий будет сохраняться «3G-правило». В то же время внутри помещений уже не надо будет носить маску. Ограничение по количеству участников отменяется, однако мероприятия с участием 100 человек и более надо будет регистрировать в местных органах власти, а на мероприятия от 500 человек — получать разрешение.

Напомним, правительство Великобритании приняло решение отложить очередное ослабление карантина на две недели и ввести с 8 августа обязательный масочный режим во всех публичных помещениях.