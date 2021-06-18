В управлении здравоохранения Николаевской ОГА говорят, что не слышали о проблемах в Южноукраинской больницы, где уволилось все руководство и бухгалтерия, а медики, работающие с COVID-19 не получали надбавок.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести сказал замначальника управления Олег Бабин.

Как сообщалось, Южноукраинская городская больница осталась практически без финансирования, дыры закрывают из горбюджета, а медики, работающие с «ковидными» пациентами, за все время эпидемии только единожды получили заслуженную надбавку в 300%.

По словам медиков, они обращались в управление здравоохранения Николаевской облгосадминистрации, однако реакции не получили.

В свою очередь, Олег Бабин отметил, что об этой ситуации ни разу не слышал и обращений в облздраве не получали.

— К нам такая информация не поступала. Когда обращались (представители Южноукраинской больницы, — прим.), там кислородная станция была поставлена. Когда там было ковидное отделение, все оплачивали. У них же был заключен пакет. Я думаю, что это на уровне разговоров каких-то. У нас такой информации не было. Тем более, жалоб от пациентов из Южноукраинска по поводу некачественного оказания помощи тоже не было, — сказал Олег Бабин.

Также, как выяснилось, в марте Южноукраинским городским советом было уволено руководство учреждения в связи с данной ситуацией. За ним по собственному желанию ушли юристы, бухгалтерия и главный экономист.

Отметим, что по информации НикВести кадровые изменения происходят и в управлении здравоохранения Николаевской ОГА. Собирается уволиться начальник облздрава Павел Георгиев, его заместитель Оксана Черненко и начальник финотдела, главный бухгалтер Любовь Савчук.

Примечательно, что Людмила Левченко, возглавлявшая больицу, с 2014 по 2018 год была начальником одного из отделов управления охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.

Ранее руководитель Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказала, что была вынуждена снизить зарплаты сотрудникам больницы из-за отсутствия финансирования от НСЗУ и областного бюджета.