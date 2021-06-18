Зоя Нечитайло, Фото: "Суспiльне"

Южноукраинская городская больница осталась практически без финансирования, а медики, работающие с «ковидными» пациентами, за все время эпидемии только единожды получили заслуженную надбавку в 300%.

Об этом в комментарии корреспонденту НикВести рассказала заведующая инфекционным отделением больницы Зоя Нечитайло.

По ее словам, с конца марта начало увольняться руководство учреждения. На сегодня уволились главный врач, исполняющий обязанности начмеда, юристы, бухгалтерия, главный экономист. Медик предполагает, что это связано с отсутствием денег на счетах больницы.

— В общем, верхушка власти уволилась, и это, наверное, связано с уходом 25 миллионов из больницы. У нашей больницы отобрали пакет по ковиду, он был у нас до 1 июня. Но ковидные деньги за последние месяцы мы не получали. В марте даже всей больнице выдали зарплаты ковидным пакетом, мотивируя тем, что денег у больницы нет, — сказала она.

Более того, по словам Зои Нечитайло, медики всего раз получили «ковидную» надбавку в 300%.

— Оказывается, что получало большие премии наше начальство. Власти надбавок нам не давали. Дали единожды надбавку в мае 2020 года. Единожды. Больше нам не помогали, учитывая то, что мы получали ковидный пакет, — сказала она.

На протяжении всего периода эпидемии коронавируса в Николаевской области, в больнице была почти критическая ситуация с кадрами. Средний и младший медперсонал начал увольняться после появления первых пациентов.

— С кадровым потенциалом, особенно медсестрами, проблемы начались с тех пор, как объявили эпидемию ковида и с тех пор как появились в отделении первые пациенты в апреле 2020 года. С того времени у нас осталась одна медсестра постовая и старшая медсестра из старого состава. Остальные — новые медсестры. В июне 2020 года после Троицы у нас вообще был завал — 36 человек одномоментно поступили. Именно с подтвержденным диагнозом. Тогда уволились наши основные медсестры, медсестры со стажем, потому что люди боялись. Мы бросали клич в социальные сети, но все боялись. Из других отделений переводиться тоже боялись. В общем, тяжело было. За этот период у нас сменилось 12 медсестер. Дополнительно приходили из других отделений, поликлиники — по месяцу работали, менялись. Когда появилось ковидное отделение на 30 коек, тогда уже набрали людей, которые по очереди работали, — вспоминает Зоя Нечитайло.

Во время эпидемии в больнице гинекологическое отделение переоборудовали в коронавирусное. Рассчитано оно было на 30 коек. Их количество расширили до 40, а по факту, в некоторые периоды, там лежало 50 пациентов. На одном из этажей кушетки пришлось ставить даже в санузлах. Не хватало и медикаментов.

Несмотря на тяжелую ситуацию, медикам, по их словам, помощи практически не оказывали.

— Кто более был тяжелый — им больше помогали. Многие люди начали обращаться к депутатам, руководству, в горисполком, на «горячую линию». Люди же слышали, как вокруг объявляли, что лечение по ковидному пакету бесплатное, а у нас это никак не получалось. Мы не получали такое количество медикаментов. Я обращалась к руководству, писала рапорты, — сказала она.

Учитывая отсутствие финансов у больницы, последние месяцы зарплату медики получают из горбюджета.

— Все очень сильно возмущаются. Профсоюзный комитет писал обращения, насколько я знаю. Сейчас обращаются к депутатам. Зарплаты за апрель, май и аванс за июнь выделяли из городского бюджета, потому счета больницы полностью обнулены. Это сейчас нам так руководство доносит. Поэтому аванса за июнь нам дали 500 гривен, — отметила врач.

По словам Зои Нечитайло, медики остались в данной ситуации крайними и оказались «между молотом и наковальней».

— Уже не знаем, как реагировать на это все. После всего, что мы прошли, вот так вот с нами поступить, это не то что обидно — это подло. Мы просто выполняли свой долг, мы лечили пациентов, как могли. Мы жили на этой работе, мы жертвовали и семьей, и личным временем, и здоровьем. Вы же понимаете, какой это ад был. Я обращалась неоднократно, писала рапорты, чтобы нашему отделению, ковидному, реанимации, рентген-кабинету, лаборатории платили по 300%. У нас куча этих рапортов — на них не отвечали. С одной стороны, отношение власти такое, с другой — люди обижаются. Тоже пишут на «горячие линии». А основная работа — это же лечение пациентов. Мы, медработники, оказались между молотом и наковальней, и по большому счету, на нас наплевали и полностью растоптали, — отметила врач.

В облздраве, в свою очередь, в комментарии корреспонденту НикВести сказали, что об этой ситуации ни разу не слышали и обращений никаких не получали.

Ранее руководитель Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова рассказала, что была вынуждена снизить зарплаты сотрудникам больницы из-за отсутствия финансирования от НСЗУ и областного бюджета.

Как сообщалось, глава Николаевского областного совета Анна Замазеева не удовлетворена КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний». В частности, она заявила, что в больнице не принимают детей с коронавирусом, хотя в штате прописан педиатр, и что больница хранит деньги от Национальной службы здоровья Украины на депозитах, а не использует их для потребностей медучреждения.

Позже главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова отреагировала на критику главы облсовета Анны Замазеевой о том, что больница не принимает детей на лечение, а также держит «ковидные» средства на депозите.

Напомним, НикВести сообщали, главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова подтвердила, что реформа вторичного уровня медицины лишает финансирования ее медучреждение.

Стоить обратить внимание на мнение Ольги Голубовской, что причиной увольнения Максима Степанова с должности министра здравоохранения является не провал кампании по вакцинации против COVID-19, а новая медреформа учреждений вторичного уровня, в частности — изменение их финансирования. По ее словам, он пытался отсрочить изменения в финансировании учреждений, которые внедряли по требованию Офиса Президента, и оттянуть процесс разрушения специализированных больниц.

Как сообщалось, Национальная служба здоровья до сих пор не перечислила средства больницам Николаева, из-за чего могут снова возникнуть проблемы с выплатой зарплаты.

Отметим, что николаевским «ковидным» больницам в конце апреля пришлось одолжить средства, чтобы медики роддома № 3 и Больницы скорой медицинской помощи не остались без зарплат. Ситуация возникла из-за отсутствия финансирования Национальной службы здоровья.