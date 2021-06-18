В Беларуси начался процесс против жительницы Минска Ольги Синилевой, которая отказалась сдавать жилплощадь прокурору Алине Касьянчик после того, как узнала, что потенциальная арендаторка ведет политические судебные дела. В частности, она выступала обвинителем в процессе журналисток «Белсата», которых приговорили к двум годам заключения за профессиональную деятельность.

Об этом передает Наша Ніва.

Женщина отказалась продлевать договор на сдачу своей квартиры с прокурором — та согласилась и освободила занимаемое жилье, однако на владелицу завели уголовное дело, по которому ей грозит до двух лет лишения свобооды.

Сообщалось, что изначально между женщиной и Касьянчик не возникло конфликта, прокурор была готова расторгнуть договор и вывести свои вещи из съемной квартиры. Однако Генпрокуратура Беларуси отыскала состав дела, указав в материалах, что обвиняемая гражданка Синилева «поддалась информационному воздействию телеграм-каналов и других интернет-ресурсов» и потребовала освободить свою квартиру.

Процесс уже успели перевести в разряд закрытых, мотивировав решение «безопасностью прокурора Касьянчик», несмотря на то, что в деле не фигурирует ни ее адрес, ни мобильный телефон. Журналистов и общественность пустят лишь на оглашение приговора.

Напомним, журналисток «Белсата» Екатерину Андрееву и Дарью Чульцову, которые вели стрим разгона митинга в Минске, приговорили к двум годам лишения свободы.