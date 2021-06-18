В оккупированном Россией Крыму дожди размыли дорожную инфраструктуру Ялты: в городе затоплены целые районы, некотролируемые потоки воды уносят за собой автомобили, а местные власти признали свою неспособность обуздать бушующую непогоду.
Об этом передает проект Радио Свобода «Крым.Реалии».
Количество выпавших осадков в Ялте превысило 90 мм, а вышедшие из берегов реки, подпитанные дождевой водой, частично затопили несколько районов города.
— Вынуждена сообщить, что в Ялте вводится режим чрезвычайной ситуации, — заявила глава оккупационной администрации города Янина Павленко.
Кроме улиц, потоки воды затопили пешеходные и подземные переходы, а также добрались до подвалов жилых зданий в центральном районе курортного города.
Ялта pic.twitter.com/46nj5Z41je— Дегтярёв Леонид (@leon_elk) June 18, 2021
«Власти» города на неоговоренный период прекратили подачу воды в жилые дома.
— Прошу всех сейчас запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему региону. Как только мы сделаем графики, мы тут же их массово опубликуем в открытом доступе для того, чтобы вы могли с ними ознакомиться, — предупредила Янина Павленко.
Ситуация вышла из-под контроля до такой меры, что россиянам пришлось привлекать к ликвидации последствий обильных осадков военных, сосредоточенных на полуострове.
— Штаб работает, сюда направлены силы республики Крым. Нам помогает Севастополь, помогают военные Черноморского флота, а также Росгвардии, — заявила Янина Павленко.
Напомним, в воздушном пространстве над оккупированным Симферополем зависли 11 самолетов, которые не смогли опуститься на посадочную полосу, потому что ее заблокировал Boeing 767.
В оккупированном Россией Крыму дожди размыли дорожную инфраструктуру Ялты: в городе затоплены целые районы, некотролируемые потоки воды уносят за собой автомобили, а местные власти признали свою неспособность обуздать бушующую непогоду.
Об этом передает проект Радио Свобода «Крым.Реалии».
Количество выпавших осадков в Ялте превысило 90 мм, а вышедшие из берегов реки, подпитанные дождевой водой, частично затопили несколько районов города.
— Вынуждена сообщить, что в Ялте вводится режим чрезвычайной ситуации, — заявила глава оккупационной администрации города Янина Павленко.
Кроме улиц, потоки воды затопили пешеходные и подземные переходы, а также добрались до подвалов жилых зданий в центральном районе курортного города.
Ялта pic.twitter.com/46nj5Z41je— Дегтярёв Леонид (@leon_elk) June 18, 2021
«Власти» города на неоговоренный период прекратили подачу воды в жилые дома.
— Прошу всех сейчас запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему региону. Как только мы сделаем графики, мы тут же их массово опубликуем в открытом доступе для того, чтобы вы могли с ними ознакомиться, — предупредила Янина Павленко.
Ситуация вышла из-под контроля до такой меры, что россиянам пришлось привлекать к ликвидации последствий обильных осадков военных, сосредоточенных на полуострове.
— Штаб работает, сюда направлены силы республики Крым. Нам помогает Севастополь, помогают военные Черноморского флота, а также Росгвардии, — заявила Янина Павленко.
Напомним, в воздушном пространстве над оккупированным Симферополем зависли 11 самолетов, которые не смогли опуститься на посадочную полосу, потому что ее заблокировал Boeing 767.