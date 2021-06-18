В оккупированном Россией Крыму дожди размыли дорожную инфраструктуру Ялты: в городе затоплены целые районы, некотролируемые потоки воды уносят за собой автомобили, а местные власти признали свою неспособность обуздать бушующую непогоду.

Об этом передает проект Радио Свобода «Крым.Реалии».

Количество выпавших осадков в Ялте превысило 90 мм, а вышедшие из берегов реки, подпитанные дождевой водой, частично затопили несколько районов города.

— Вынуждена сообщить, что в Ялте вводится режим чрезвычайной ситуации, — заявила глава оккупационной администрации города Янина Павленко.

Кроме улиц, потоки воды затопили пешеходные и подземные переходы, а также добрались до подвалов жилых зданий в центральном районе курортного города.

«Власти» города на неоговоренный период прекратили подачу воды в жилые дома.

— Прошу всех сейчас запастись водой в квартирах, потому что сейчас будет запланированное отключение воды практически по всему региону. Как только мы сделаем графики, мы тут же их массово опубликуем в открытом доступе для того, чтобы вы могли с ними ознакомиться, — предупредила Янина Павленко.

Ситуация вышла из-под контроля до такой меры, что россиянам пришлось привлекать к ликвидации последствий обильных осадков военных, сосредоточенных на полуострове.