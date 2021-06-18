Масштабная кибератака с территории Российской Федерации была осуществлена на Польшу. Под удар попали польские топ-министры и депутаты.

По его словам, согласно информации Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки, кибератаке подверглись «наиболее важные польские официальные лица».

— Анализ наших сервисов и спецслужб наших союзников позволяет однозначно констатировать, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации. Ее масштаб и размах велики, - добавил Ярослав Качиньский.

Он подчеркнул, что продолжаются действия по выяснению обстоятельств дела, а полиция с сегодняшнего дня начнет рассылать информацию пострадавшим. Издание пишет, что о кибератаке стало известно после взлома почты главы канцелярии премьер-министра Михала Дворчика. Кроме того, были взломаны почта его жены и социальные сети.

Напомним, компания Colonial Pipeline Co. выплатила хакерам с российскими корнями около 5 миллионов долларов. Отказ мошенникам грозил топливным кризисом, который уже начал проявляться на восточном побережье США.