Полиция национальной безопасности Гонконга арестовала пять руководителей продемократической газеты Apple Daily.

Об этом информирует JapanianTimes.

Среди арестованных были главный редактор Apple Daily Райан Ло, в офис издания завалились больше сотни полицейских. Под стражу взяли и главного исполнительного директора компании Next Digital Ltd (обладала основным пакетом акций) Чунг Ким Хуна.

Авторитетные эксперты отмечают, что основной целью китайских властей был известный продемократический медиа-магнат Джимми Лай, который основал Next Digital. Сейчас он отбывает тюремное заключение по обвинению в участии в несанкционированных протестах в Гонконге в 2019-2020 годах.

В заявлении гонконгской полиции говорится, что четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 47 до 63 лет были арестованы «за сговор с иностранным государством или с внешними элементами с целью создания угрозы национальной безопасности».

Напомним, гонконгским школам приказано принять более патриотичную учебную программу. Учителя обязаны сообщать о любых нарушениях городского закона о национальной безопасности. Реформы в образовательной школе призваны недопустить повторения протестов 2019 года.