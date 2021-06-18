Полиция национальной безопасности Гонконга арестовала пять руководителей продемократической газеты Apple Daily.
Об этом информирует JapanianTimes.
Среди арестованных были главный редактор Apple Daily Райан Ло, в офис издания завалились больше сотни полицейских. Под стражу взяли и главного исполнительного директора компании Next Digital Ltd (обладала основным пакетом акций) Чунг Ким Хуна.
Авторитетные эксперты отмечают, что основной целью китайских властей был известный продемократический медиа-магнат Джимми Лай, который основал Next Digital. Сейчас он отбывает тюремное заключение по обвинению в участии в несанкционированных протестах в Гонконге в 2019-2020 годах.
В заявлении гонконгской полиции говорится, что четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 47 до 63 лет были арестованы «за сговор с иностранным государством или с внешними элементами с целью создания угрозы национальной безопасности».
Напомним, гонконгским школам приказано принять более патриотичную учебную программу. Учителя обязаны сообщать о любых нарушениях городского закона о национальной безопасности. Реформы в образовательной школе призваны недопустить повторения протестов 2019 года.
Полиция национальной безопасности Гонконга арестовала пять руководителей продемократической газеты Apple Daily.
Об этом информирует JapanianTimes.
Среди арестованных были главный редактор Apple Daily Райан Ло, в офис издания завалились больше сотни полицейских. Под стражу взяли и главного исполнительного директора компании Next Digital Ltd (обладала основным пакетом акций) Чунг Ким Хуна.
Авторитетные эксперты отмечают, что основной целью китайских властей был известный продемократический медиа-магнат Джимми Лай, который основал Next Digital. Сейчас он отбывает тюремное заключение по обвинению в участии в несанкционированных протестах в Гонконге в 2019-2020 годах.
В заявлении гонконгской полиции говорится, что четверо мужчин и одна женщина в возрасте от 47 до 63 лет были арестованы «за сговор с иностранным государством или с внешними элементами с целью создания угрозы национальной безопасности».
Напомним, гонконгским школам приказано принять более патриотичную учебную программу. Учителя обязаны сообщать о любых нарушениях городского закона о национальной безопасности. Реформы в образовательной школе призваны недопустить повторения протестов 2019 года.