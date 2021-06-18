Старший советник экс-президента США Трампа Джаред Кушнер взялся за написание воспоминаний, которые опубликуют в начале следующего года.

Об этом сообщает Associated Press.

По информации журналистов, политик уже успел подписать соглашение с издательством Broadside Books.

— Как ожидается, он пишет обо всем — от Ближнего Востока до реформы уголовного судопроизводства и пандемии. Его книга будет тщательным взглядом на администрацию. Это будет правдой о том, что произошло за закрытыми дверями, — анонсировали в Broadside Books.

Напомним, cын президента США Джо Байдена, Хантер, написал книгу мемуаров «Прекрасные вещи» (Beautiful Things). Он рассказал о боли, которую пережил вследствие смерти брата, о борьбе с наркозависимостью, распавшемся браке и работе в украинской компании Burisma.