Сын президента США Джо Байдена, Хантер, написал книгу мемуаров «Прекрасные вещи» (Beautiful Things). Он рассказал о боли, которую пережил вследствие смерти брата, о борьбе с наркозависимостью, распавшемся браке и работе в украинской компании Burisma.

Об этом пишут Буквы со ссылкой на The New York Times.

После выхода мемуаров Хантера в Белом доме отказались от комментариев по этому поводу. Джо Байден еще во время президентской кампании говорил о том, что необходимо разделять политическую и семейную жизнь. Он не скрывал, что у его сына были проблемы с наркотиками, но не хотел делать это предметом общенационального обсуждения.

Хантеру Байдену 51 год. Его мемуары стали историей о пережитой боли и страданиях, а также – о поиске себя. Название книги – это последние слова брата Хантера, которые тот произнес в перед смертью в 2015 году (он умер от рака, – ред).

Байден написал о том, что помнит аварию, в которой погибли его мать и сестра. Тогда, в декабре 1972 года, его мать взяла с собой детей, 4-летнего Бо, 3-летнего Хантера и годовалую Наоми. Они поехали, чтобы выбрать елку на Рождество. Джо Байден в то время был сенатором в Вашингтоне.

На перекрестке со стороны водителя в них въехал так, перевозивший кукурузу. Мать и сестра, которая была рядом в люльке, погибли. Братья на заднем сиденье остались живы.

Хантер Байден написал о том, что первый алкогольный напиток, шампанское, попробовал в 8 лет. Тогда он был с отцом на вечеринке в честь его политической победы. С возрастом – градус напитков повышался.

В 20 лет Хантер Байден постоянно пил после работы. Он пишет, что пил в пять раз больше, чем кто-либо другой. Он не ел нормальную еду, кроме той, что продавалась в отделе с алкоголем. Но вскоре желудок отказался принимать даже эту еду.

— За последние пять лет мой 20-летний брак распался, мне в лицо было направлено дуло пистолета, а однажды – я ускользнул со всех радаров, поселившись в придорожном мотеле за 59 долларов за ночь, напугав не только мою семью, но и самого себя, – написал Хантер Байден.

Он рассказал о том, что однажды, будучи вице-президентом, Джо Байдену пришлось отказаться от нескольких сотрудников службы безопасности, чтобы прийти в квартиру к сыну. Он увидел, в каких условиях жил Хантер и уговорил его поехать на лечение в реабилитационный центр.

Хантер Байден отметил, что отец никогда не отворачивался от него, несмотря на образ жизни младшего сына. Он пишет, что отец «сражался за единственного живого сына».

О работе в украинском холдинге Хантер Байден посвятил 20 страниц книги.

Хантер стал членом Совета директоров Burisma в тот момент, когда его отец, Джо Байден, занимал должность вице-президента в администрации 44-го президента США Барака Обамы. Сам Хантер считает, что, возможно, его пригласили на эту должность именно из-за фамилии.

— Нет сомнений в том, что мое имя было желанным мандатом. Это все было именно так. Вы думаете кто-то из детей Трампа пытался получить работу вне отцовского бизнеса, да так, чтобы его имя не принималось в расчет? Мой ответ всегда был таков: работать еще усерднее, чтобы мои достижения рассматривались, как мои собственные, – отметил он.

Он не считает, что предложение от Burisma было ошибкой. По его словам, ошибкой было недооценивать то, как этот шаг могут оценивать. Хантер написал, что никто и ни разу не говорил ни ему, ни отцу, о том, что он сделал что-то не так.