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В Иране 18 июня прошли выборы президента. Согласно результатам, объявленным Министерством внутренних дел страны, победил Сейед Ибрахим Раиси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Так, Сейед Ибрахим Раиси лидирует с 17,8 миллиона голосами.
Следующими идут Мохсен Резаи с 3,3 миллиона голосов, Абдольнасер Хеммати с 2,4 миллиона голосов и Газизаде с 1 миллионом голосом.
По данным министерства, всего в президентских выборах приняли участие 28,6 миллиона человек.
Действующий президент Ирана Хасан Рухани уже встретился с Раиси и поздравил с победой.
Раиси известный своей антизападной риторикой и считается близким к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Аятолле 82 года, и многие прочат ему в преемники именно Раиси. Он на 20 с лишним лет моложе, и до назначения верховным судьей в 2019 году занимал посты генпрокурора и заместителя верховного судьи.
Раиси в 1988 году был одним из четырех судей, заседавших в так называемых «комиссиях смерти» и отправивших на казнь десятки тысяч человек. В 2017 году он уже участвовал в президентских выборах, но проиграл Хасану Роухани.
Два года назад США добавили Раиси в санкционный список.
Ранее США и Иран договорились о переговорах про возвращение к ядерной сделке.
В Иране 18 июня прошли выборы президента. Согласно результатам, объявленным Министерством внутренних дел страны, победил Сейед Ибрахим Раиси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Так, Сейед Ибрахим Раиси лидирует с 17,8 миллиона голосами.
Следующими идут Мохсен Резаи с 3,3 миллиона голосов, Абдольнасер Хеммати с 2,4 миллиона голосов и Газизаде с 1 миллионом голосом.
По данным министерства, всего в президентских выборах приняли участие 28,6 миллиона человек.
Действующий президент Ирана Хасан Рухани уже встретился с Раиси и поздравил с победой.
Раиси известный своей антизападной риторикой и считается близким к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Аятолле 82 года, и многие прочат ему в преемники именно Раиси. Он на 20 с лишним лет моложе, и до назначения верховным судьей в 2019 году занимал посты генпрокурора и заместителя верховного судьи.
Раиси в 1988 году был одним из четырех судей, заседавших в так называемых «комиссиях смерти» и отправивших на казнь десятки тысяч человек. В 2017 году он уже участвовал в президентских выборах, но проиграл Хасану Роухани.
Два года назад США добавили Раиси в санкционный список.
Ранее США и Иран договорились о переговорах про возвращение к ядерной сделке.