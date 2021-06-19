Певицу Марину Абросимову (МакSим) подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких, она находится в искусственной коме.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на её представителя.

«Марина на ИВЛ, в искусственной коме... Видимо, коронавирус, но по тестам — отрицательно», — приводятся слова представителя артистки.

Представитель добавила, что у артистки диагностировали пневмонию с сильным поражением лёгких и низким уровнем насыщения кислорода в крови.

Также представитель артистки сообщила, что врач принял решение ввести Абросимову в искусственную кому.

Напомним, от осложнений, вызванных коронавирусным заболеванием COVID-19, умер известный николаевский библиотекарь и актер Андрей Алиев.