Владимир Путин представил первую пятерку федерального списка «Единой России» на предстоящих выборах в Думу.

Предложение президента было озвучено на XX съезде «Единой России», пишет Настоящее время.

Владимир Путин предложил включить в список министра обороны Сергея Шойгу, главу МИД Сергея Лаврова, главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, уполномоченного по правам ребенка Анну Кузнецову и сопредседателя штаба ОНФ Елену Шмелеву.

По словам президента, в его список вошли как «политические тяжеловесы», так и «новые люди», а также те, кто представляет наиболее важные направления развития страны.

В списке не оказалось бывшего президента России и председателя партии Дмитрия Медведева, который единолично возглавлял этот список в 2011 и 2016 годах (как и Путин в 2007-м). Дмитрий Медведев заявил, что список из пяти человек — его «совместное» предложение с президентом.

Выборы в Госдуму седьмого созыва пройдут в сентябре 2021 года. Баллотироваться на выборах не смогут сотрудники и сторонники оппозиционных организаций, которые власти России признали экстремистскими, — для этого весной 2021-го, то есть всего за полгода до выборов, был разработан специальный закон. Согласно этому закону, участвовать в выборах не смогут сторонники ФБК Алексея Навального.

Ранее президент США Джо Байден предупредил кремлевского лидера о «разрушительных» последствиях для его режима в случае, если главный политический оппонент Владимира Путина, Алексей Навальный, умрет в заключении.