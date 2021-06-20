В Армении открылись более 2 тысяч избирательных участков на внеочередных выборах в парламент.

Голосование началось в 08:00 (07:00 по Киеву) и продлится до 22:00 (21:00 по Киеву), сообщает ТАСС.

Избиратели могут проголосовать за 25 политических партий и блоков. Согласно последним соцопросам, фаворитами считаются партия Гражданский договор, лидером которой является нынешний глава кабмина Никол Пашинян, и блок Армения, возглавляемый вторым президентом страны Робертом Кочаряном.

Проходной барьер может преодолеть и блок третьего президента Сержа Саргсяна и бывшего главы Службы нацбезопасности Артура Ванецяна Честь имею, и две парламентские оппозиционные партии – Процветающая Армения, бессменным лидером которой является один из богатейших людей страны Гагик Царукян, и Просвещенная Армения Эдмона Марукяна.

Для прохождения в парламент партии необходимо набрать минимум 5% голосов, блоку – 7%. Проголосовать смогут более 2,5 млн человек.

Напомним, Армения подозревает бывшего военнослужащего в осведомительстве и работу на пользу Азербайджана.