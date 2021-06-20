В Стамбуле женщины вышли на протест против решения президента Реджепа Тайипа Эрдогана выйти из Стамбульской конвенции с 1 июля.

Об этом сообщает Корреспондент.

Журналисты напоминают, что конвенция принятая Советом Европы в 2011 году, направлена против насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

Турция была первой страной, подписавшей конвенцию в 2011 году, присвоив ей название своей торговой столицы. С тех пор конвенцию подписали 45 стран, а также Европейский Союз.

Однако в марте Эрдоган издал указ об отмене ратификации Турцией конвенции. Турция официально откажется от членства 1 июля.

— Люди действительно опасаются, что их права, которые сегодня в Турции уже находятся в очень уязвимом положении, будут еще более ущемлены и что государство будет защищать их еще меньше, — говорится в сообщении.

Конвенция требует от подписавших ее государств расследовать заявления о насилии и привлекать виновных к ответственности. Кроме того, подписавшие соглашаются продвигать гендерное равенство через законодательство и образование.

Критики опасаются, что этот отказ приведет к увеличению числа убийств женщин в Турции. Согласно исследованию, опубликованному группой по защите прав женщин Kadin Cinayetlerini Durduracagiz Platformu (Платформа «Мы остановим фемицид»), только в мае было зарегистрировано 17 случаев подтвержденных фемицидов и еще 20 подозреваемых случаев. Турция не ведет официальных данных по убийствам женщин.

Ранее во время ратификации конвенции турецкий парламент согласился принять меры по искоренению насилия в отношении женщин. Ассоциация «Женщины и демократия», заместителем председателя которой является дочь Эрдогана, также полностью поддержала этот шаг.

Теперь же консерваторы из Партии справедливости и развития (AK Party) Эрдогана заявляют, что конвенция фактически поощряет насилие, подрывая традиционные семейные структуры Турции. Эрдоган также оправдал свой уход в марте, обвинив конвенцию в «нормализации гомосексуализма».

Напомним, президент Турции допустил возможность создания турецкой военной базы на территории Азербайджана. По его словам, это не противоречит подписанному накануне между двумя странами Шушинской декларации о союзнических отношения.