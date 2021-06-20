Посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов вылетел в Вашингтон после того, как три месяца находился в Москве на консультациях.

Об этом информирует Европейская правда.

Известно, что самолет отправился из аэропорта Шереметьево в 09:18 по московскому времени. Анатолий Антонов прошел на посадку без комментариев для прессы.

Напомним, посла РФ вызвали на консультации в Москву в марте этого года после того, как президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал президента России Владимира Путина «убийцей».