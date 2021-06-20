Администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против России в связи с отравлением и заключением критика Путина Алексея Навального.

Как сообщает Европейская правда, об этом 20 июня объявил советник по нацбезопасности Джейк Салливан.

— Мы готовим еще один пакет санкций в связи с этим случаем. Мы все время давали понять, что не будем воздерживаться от реагирования — будь это инцидент с Solar Winds (масштабная кибератака через программное обеспечение компании, — прим.), или вмешательство в выборы, или дело Навального, если речь идет об ответе на вредительскую деятельность России, — цитирует его CNN.

Джейк Салливан добавил, что санкции будут введены тогда, когда в США «смогут гарантировать, что они направлены «на правильные цели».

Четыре дня назад, 16 июня, президент США и президент РФ встречались в Женеве. Джо Байден заявил, что предупреждал Владимира Путина во время этой встречи, что потенциальная смерть Навального в тюрьме обернется для России «разрушительными» последствиями.

Ранее сообщалось, что США не намерены отменять или ослаблять санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.