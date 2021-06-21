Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан признал, что США готовили выделение дополнительной помощи Украине в размере 100 миллионов долларов на случай дальнейшего вторжения РФ.

Об этом пишет Украинская правда, ссылаясь на комментарий Джейка Салливана изданию Fox News.

— Конгресс выделил 275 миллионов долларов на помощь Украине в этом году, которая должна быть потрачена к сентябрю. Сейчас июнь. Мы потратили каждую копейку каждого доллара из этих 275 миллионов долларов для Украины. Джо Байден сдержал свою приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, направив им весь объем санкционированной помощи в сфере безопасности, — заверил советник президента США.

Он объяснил, что дополнительные 100 миллионов долларов были пакетом на случай непредвиденных обстоятельств в случае дальнейшего вторжения России в Украину. Он был создан, когда на границе с Украиной были сосредоточены десятки тысяч российских войск.

— Когда эти войска отошли и не вошли в Украину, мы держали этот пакет в резерве на случай, если он может понадобиться в будущем. Русские знают, что он есть, и украинцы знают, что он есть, но идея о том, что мы отказали в какой-либо помощи в области безопасности Украине — просто нонсенс, — добавил Джейк Салливан.

Напомним, ранее сообщалось, что США не намерены отменять или ослаблять санкции против России, введенные из-за агрессии против Украины.