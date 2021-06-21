В России пригрозили ответными действиями, если США введут новые санкции.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье, 20 июня, передает Корреспондент.

— Из Вашингтона идут сообщения о подготовке нового пакета санкций в отношении нашей страны. «Северный поток-2» в изложении местных чиновников увязывается с Навальным. На незаконные действия США всегда следовал наш закономерный ответ. Странно, что в Вашингтоне некоторым так нравится бег с препятствиями по карусели, — написала Мария Захарова.

Напомним, администрация президента США Джо Байдена готовит дополнительные санкции против России в связи с отравлением и заключением критика Путина Алексея Навального.