На внеочередных выборах в Армении партия исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна «Гражданский договор», по предварительным итогам, получила свыше 60% голосов.

Об этом пишет Украинская правда.

По итогам обработки бюллетеней с 268 избирательных участков лидирует «Гражданский договор» и.о. премьера Никола Пашиняна, за который проголосовали 61,7% избирателей.

На втором месте блок «Айастан» второго президента Роберта Кочаряна, который получил 17,66% голосов. На третьем месте «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна с 5,32%.

Напомним, выборы стартовали 20 июня. В Армении открылись более 2 тысяч избирательных участков.