Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян побеждает на парламентских выборах в Армении после подсчета 100% голосов Центральным избирательным комитетом страны.

Об этом пишут армянские СМИ.

Согласно окончательным данным политсила Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 53,92%. Блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна, открыто симпатизирующего РФ, получила поддержку 21,04% граждан.

Политическая сила Кочаряна уже сделана, что не признает подсчета ЦИК Армении.

— Публикуемые ЦИК результаты голосования являются спорными и не внушающими доверия. Эти результаты противоречат процессам в общественной жизни, которые наблюдались последние восемь месяцев. Многолюдные митинги оппозиционных сил в предвыборный период, малочисленные мероприятия власти, кризис доверия в стране говорят о совершенно других настроениях, — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, на внеочередных выборах в Армении партия исполняющего обязанности главы правительства Никола Пашиняна «Гражданский договор», по предварительным итогам, получила свыше 60% голосов.