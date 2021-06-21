В рамках расследования дела депутата Сейма и экс-главы МВД Латвии Яниса Адамсонса, которому инкриминируют работу на российские спецслужбы, под стражу взято четверо человек, двое из них связаны с КГБ.

Об этом передает Nekā personīga.

Одним из задержанных стал гражданин РФ Геннадий Силонов, которого «взяли» в международном аэропорту «Рига».

Журналисты выяснили, что Силонов родился и вырос в Латвии, учился в Авиационном институте, работал в КГБ ЛССР. Отдел, в котором он работал, боролся с организованной преступностью. После развала СССР и расформирования местного КГБ Силонов перебрался в Россию, при этом сохранив связи с Латвией и катался регулярно в эту страны. Известно о его прямых связях с ФСБ России.

Также журналисты узнали, что в рамках расследования дела Яниса Адамсонса мог быть задержан начальник муниципальной полиции одного из городов Латвии.

Еще одним подозреваемым по этому делу, вероятно, проходит бывший начальник Следственного отдела КГБ ЛССР Андрис Страутманис. После распада СССР он устроился в Полицию безопасности новосозданной балтийской страны, несмотря на чекистское прошлое.

Ранее сообщалось, что Сейм Латвии разрешил прокуратуре обыски и заключение под стражу бывшего начальника правоохранительного ведомства Яниса Адамсонса по обвинению в шпионаже в пользу российской стороны.