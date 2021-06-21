Гонконгская продемократическая газета Apple Daily будет вынуждена закрыться «в считанные дни» после того, как власти заморозили активы компании и арестовали журналистов.
Об этом Reuters рассказал советник заключенного в тюрьму владельца газеты Джимми Лая.
Советник Марк Саймон сообщил, что Next Digital, издатель самой продаваемой газеты Гонконга, проведет в понедельник заседание правления, чтобы обсудить, как двигаться дальше после того, как ее кредитные линии были заморожены.
— Мы думали, что сможем дожить до конца месяца. Это становится все труднее и труднее. Это, по сути, вопрос дней, — обрисовал перспективы издания помощник Лая.
47-летний главный редактор Райан Лоу и 59-летний генеральный директор Чунг Ким-Хун были взяты под стражу без права выхода под залог после обвинения в сговоре с иностранным государством.
Трое других руководителей газеты также были арестованы в четверг, когда 500 полицейских ворвались в офисы газеты.
Напомним, полиция национальной безопасности Гонконга арестовала пять руководителей продемократической газеты Apple Daily.
Гонконгская продемократическая газета Apple Daily будет вынуждена закрыться «в считанные дни» после того, как власти заморозили активы компании и арестовали журналистов.
Об этом Reuters рассказал советник заключенного в тюрьму владельца газеты Джимми Лая.
Советник Марк Саймон сообщил, что Next Digital, издатель самой продаваемой газеты Гонконга, проведет в понедельник заседание правления, чтобы обсудить, как двигаться дальше после того, как ее кредитные линии были заморожены.
— Мы думали, что сможем дожить до конца месяца. Это становится все труднее и труднее. Это, по сути, вопрос дней, — обрисовал перспективы издания помощник Лая.
47-летний главный редактор Райан Лоу и 59-летний генеральный директор Чунг Ким-Хун были взяты под стражу без права выхода под залог после обвинения в сговоре с иностранным государством.
Трое других руководителей газеты также были арестованы в четверг, когда 500 полицейских ворвались в офисы газеты.
Напомним, полиция национальной безопасности Гонконга арестовала пять руководителей продемократической газеты Apple Daily.