Гонконгская продемократическая газета Apple Daily будет вынуждена закрыться «в считанные дни» после того, как власти заморозили активы компании и арестовали журналистов.

Об этом Reuters рассказал советник заключенного в тюрьму владельца газеты Джимми Лая.

Советник Марк Саймон сообщил, что Next Digital, издатель самой продаваемой газеты Гонконга, проведет в понедельник заседание правления, чтобы обсудить, как двигаться дальше после того, как ее кредитные линии были заморожены.

— Мы думали, что сможем дожить до конца месяца. Это становится все труднее и труднее. Это, по сути, вопрос дней, — обрисовал перспективы издания помощник Лая.

47-летний главный редактор Райан Лоу и 59-летний генеральный директор Чунг Ким-Хун были взяты под стражу без права выхода под залог после обвинения в сговоре с иностранным государством.

Трое других руководителей газеты также были арестованы в четверг, когда 500 полицейских ворвались в офисы газеты.

Напомним, полиция национальной безопасности Гонконга арестовала пять руководителей продемократической газеты Apple Daily.