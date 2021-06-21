Генеральная прокуратура ФРГ задержала работника научно-технической кафедры университета Германии по обвинению в работе на спецслужбы РФ.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

По данным прокуратуры, «Ильнур Н» трижды встречался с российскими разведчиками в период с осени 2020 года по лето 2021. Во время двух из встреч он получил вознаграждение в обмен на закрытую информацию с территории университета.

Федеральный суд постановил взять подозреваемого под стражу.

Напомним, в Италии обвиняют офицера российского посольства и офицера Военно-морского флота Италии в шпионаже в пользу России. Их арестовали.