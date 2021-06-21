Премьер-министру Стефану Лёфвену был предъявлен ультиматум: отказаться от своих планов по осуществлению реформ законов, регулирующих рынок аренды в Швеции, или в понедельник ему будет вынесен вотум недоверия. Понедельник настал и парламент выполнил свое обещание.

Об этом пишет Euronews.

Чтобы выдвинуть недоверие премьер-министру в парламенте объединились четыре политических силы: от умеренно правых до левых.

В итоге за вотум проголосовал 181 парламентарий, против 109, удержались от голосования 51 депутат. Так произошло, потому что в парламенте нынешнее правительство, состоящее из социалил-демократов и партии зеленых, имеет только 116 из 349 мест.

Напомним, шведское правительство социал-демократического премьер-министра Стефана Лёфвена оказалось под угрозой вотума недоверия от парламента, что может приблизить выборы, которые должны были пройти только осенью 2022 года.