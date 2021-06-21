Идейный лидер военного переворота в Мьянме Мин Аун Хлайн прилетел в Москву для участия в конференции «по безопасности».

Об этом сообщает Милитарный, ссылаясь на СМИ Мьянмы.

Для главнокомандующего бирманской хунты подготовили спецрейс, чтобы он вовремя добрался до Московской конференции по международной безопасности. Это его вторая поездка за границу после осуществления военного переворота и отстранения законно избранной гражданской власти в стране.

На московские «посиделки» его пригласил лично министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

Примечательно, что несколько дней назад Генассамблея ООН приняла резолюцию, в которой призвала поставлять оружие в Мьянму.

— В поддержку документа высказались 119 стран, еще 36, включая Россию, Китай и Иран, воздержались. Совбез ООН, чьи резолюции, наоборот, являются обязательными к исполнению, начиная с 1 февраля, когда произошел путч, и до сих пор не смог выработать единого текста в связи с тем, что происходит в Мьянме, ограничиваясь лишь осуждением насилия в стране, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что деревня в центральной части Мьянма была почти полностью уничтожена огнем после вмешательства военных. Хунта возложила вину за произошедшее на «террористов».