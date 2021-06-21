В прошедшее воскресенье, 20 июня, во Франции проходил первый тур выборов в местные советы, по результатам которых партия Макрона «Вперед, Республика»‎ уступила ультраправым в лице Марин Ле Пен.

Об этом сообщает RFI.

Президентской политсиле предрекали 15%, однако по последним подсчетам она набирает лишь 10%. Лидерами гонки голосования стали умеренные правые из партии «Республиканцы»‎, они набирают от 27 до 29%, ультраправые Ле Пен выбили 19% голосов.

Социал-демократы привлекли 16,5-17,5% избирателей, за зеленых свои голоса отдали 12-13% французов. А вот Меланшон с ультралевой «Непокорной Францией»‎ получил мизерные 4%.

Второй тур региональных выборов намечен на 27 июня. Считается, что его результаты будут сигнализировать про настроения граждан перед грядущими президентскими выборами 2022 года.

Напомним, французского президента Эмманюэля Макрона ударил по щеке мужчина, которому он пожал руку.