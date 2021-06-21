МВД Беларуси предложило КГБ запретить национальный бело-красно-белый флаг. Репрессивная мера внесена в проект акта «Об установлении перечней организаций и иных структур, нацистской символики и атрибутики».

Об этом пишет Наша Ніва.

В перечень экстремистских материалов предлагается добавить лозунг «Жыве Беларусь» и бело-красный-белый флаг, который был национальным символом молодой республики еще в 20-х годах 20 века.

Напомним, Генеральная прокуратура Беларуси готовит пакет документов для признания экстремистским бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов в стране.