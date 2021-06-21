Шаман Александра Габышев, к которому применили карательную медицину и поместили в психоневрологический диспансер за выступления против Путина, быстрыми темпами теряет здоровье.

Об этом российскому изданию «МБХ медиа» сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Его защитники потребовали у администрации ПНД медицинские документы в связи с ухудшением самочувствия у Габышева. У шамана появились перемены самочувствия, слабость, сонливость и непрекращающееся головокружение.

В 2021 году Александр Габышев пребывает в психоневрологическом диспансере уже пятый месяц. Также сообщается, что у него пропадал мобильный телефон, который вскоре нашли в посаженной батареей.

Ранее сообщалось, что в Якутске во время заседания городского суда, на котором рассматривалось дело о принудительном лечении шамана Александра Габышева, командир взвода Росгвардии, штурмовавший его дом и задержавший шамана, заявил, что обсуждалась возможность убийства Габышева.