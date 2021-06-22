Согласно новой книге, бывший президент Дональд Трамп рассматривал возможность отправки граждан США, инфицированных пандемией коронавируса, в залив Гуантанамо.

Об этом говорится в книге журналистов Washington Post.

Экс-президент Трамп предлагал Гуантамо для отбывания карантина.

— Разве у нас нет собственного острова? А что насчет Гуантанамо?, — интересовался Трамп на совещании в феврале 2020 года.

Как сообщает The WP, помощники Трампа были ошеломлены вопросом о Гуантамо и отвергли эту идею во второй раз, когда она была поднята.

Книгу под названием «Кошмарный сценарий: ответ администрации Трампа на пандемию, изменившую историю» написали журналисты The Washington Post Ясмин Абуталеб и Дамиан Палетта.

Содержание книги основано на интервью с бывшими высокопоставленными советниками Трампа и представителями здравоохранения, в которых рассказывается о многочисленных беседах, в которых описывается реакция администрации Трампа на пандемию.

Ранее сообщалось, cтарший советник экс-президента США Трампа Джаред Кушнер взялся за написание воспоминаний, которые опубликуют в начале следующего года.