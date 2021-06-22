Организаторы Олимпиады объявили в понедельник, что количество зрителей на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио будет ограничено 10 тысячами болельщиков на одно место проведения.

Об этом информирует JapanianTimes.

Глава комитета Токийских игр Тамайо Марукава объявил, что посещаемость во время игр будет ограничена 10 тысячами мест на спортивный объект.

— Как было сказано на прошлой неделе после заявления центрального правительства, ограничения во время Токийских игр будут согласованы с любыми действующими мерами по борьбе с коронавирусом, — заявила президент Токийского оргкомитета Сейко Хашимото.

По словам Хашимото, зрителей попросят носить маски, воздерживаться от аплодисментов и путешествовать прямо к местам проведения и обратно, чтобы избежать скопления людей.

Напомним, в этом году на Олимпиаде в Токио сборная беженцев будет представлена 29 атлетами.