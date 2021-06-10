В этом году на Олимпиаде в Токио сборная беженцев будет представлена 29 атлетами.

Об этом со ссылкой на решение Международного олимпийского комитета пишет Синьхуа.

— 29 атлетов в 12 спортивных дисциплинах будут представлять Олимпийскую команду беженцев во время предстоящих Игр в Токио, — говорится в материале.

Кроме атлетов, в команду также входят 20 тренеров и чиновников.

— Во время церемонии открытия сборная беженцев зайдет на стадион второй после команды Греции и под олимпийским флагом, — утверждает агентство.

Члены сборной вылетят в Японию 14 июля, за 9 дней до начала Олимпиады, запланированной на 23 июля — 8 августа.

Впервые сборная команда беженцев участвовала в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Как сообщалось, правительство Японии рассматривает возможность запрашивать у болельщиков, которые приедут на Олимпийские игры в Токио, сертификаты об отрицательном тесте на COVID-19 и справку о вакцинации.