В этом году на Олимпиаде в Токио сборная беженцев будет представлена 29 атлетами.
Об этом со ссылкой на решение Международного олимпийского комитета пишет Синьхуа.
— 29 атлетов в 12 спортивных дисциплинах будут представлять Олимпийскую команду беженцев во время предстоящих Игр в Токио, — говорится в материале.
Кроме атлетов, в команду также входят 20 тренеров и чиновников.
— Во время церемонии открытия сборная беженцев зайдет на стадион второй после команды Греции и под олимпийским флагом, — утверждает агентство.
Члены сборной вылетят в Японию 14 июля, за 9 дней до начала Олимпиады, запланированной на 23 июля — 8 августа.
Впервые сборная команда беженцев участвовала в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Как сообщалось, правительство Японии рассматривает возможность запрашивать у болельщиков, которые приедут на Олимпийские игры в Токио, сертификаты об отрицательном тесте на COVID-19 и справку о вакцинации.
В этом году на Олимпиаде в Токио сборная беженцев будет представлена 29 атлетами.
Об этом со ссылкой на решение Международного олимпийского комитета пишет Синьхуа.
— 29 атлетов в 12 спортивных дисциплинах будут представлять Олимпийскую команду беженцев во время предстоящих Игр в Токио, — говорится в материале.
Кроме атлетов, в команду также входят 20 тренеров и чиновников.
— Во время церемонии открытия сборная беженцев зайдет на стадион второй после команды Греции и под олимпийским флагом, — утверждает агентство.
Члены сборной вылетят в Японию 14 июля, за 9 дней до начала Олимпиады, запланированной на 23 июля — 8 августа.
Впервые сборная команда беженцев участвовала в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.
Как сообщалось, правительство Японии рассматривает возможность запрашивать у болельщиков, которые приедут на Олимпийские игры в Токио, сертификаты об отрицательном тесте на COVID-19 и справку о вакцинации.