Президент Филиппин Родриго Дутерте пригрозил тюремным заключением гражданам, которые не идут вакцинироваться прививкой против COVID-19.

Об этом сообщает информагентство Reuters.

Дутерте выступил с телеобращением к нации после данных о низкой явке на добровольную иммунизацию. Президент поставил филиппинцев перед выборов: или укол, или срок.

Предварительно, филиппинские чиновники настаивали, что эта процедура будет добровольной, но, видимо планы изменились.

В свою очередь Bloomberg передает, что в стране сделали 7 миллионов вакцин, весь курс вакцинации завершили меньше 2% населения.

Ранее сообщалось, что глава Филиппин Родриго Дутерте дал указания вооруженным силам и полиции «убить» всех коммунистических повстанцев в стране.