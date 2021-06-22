Администрация президента Джо Байдена отклонила призыв Николаса Мадуро к примирению. Санкции США будут сняты, если венесуэльский лидер прекратит убивать собственных граждан и восстановит независимые институты в стране.

Об этом передает Bloomberg.

Николас Мадуро обратился к Байдену в эксклюзивном интервью информагентства, призвав его отменить санкции, нормализовать отношения и положить конец «демонизации Венесуэлы».

Отвечая на комментарии Мадуро, представитель Госдепартамента заявил, что изменение политики США потребует серьезных изменений со стороны президента Венесуэлы. Они должны будут включать взаимодействие с лидером оппозиции Хуаном Гуайдо, чтобы разрешить политический кризис в стране и проложить путь к свободным и справедливым выборам, а также восстановить экономические и политические свободы.

Пока продолжаются «репрессии и коррупция» со стороны Мадуро и его сторонников, США будут работать со своими партнерами и союзниками, чтобы поддерживать давление на окружение нелегитимного правителя.

Администрация Трампа запретила Венесуэле доступ на финансовые рынки США в 2017 году, а затем запретила торговлю венесуэльскими долгами и ведение бизнеса с государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela.

Ранее сообщалось, что лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает, что с президентом Николасом Мадуро может быть достигнуто соглашение, которое приведет к разрешению политического кризиса в стране.