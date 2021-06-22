Польские пограничники сообщили Госпогранслужбе Украины о восстановлении работы в польской части автомобильных пунктов пропуска «Зосин – Устилуг», «Долгобичув – Угринов» и «Кросценко – Смильниця».

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины.

— Перечисленные пункты пропуска возобновляют работу с 01:00 (по киевскому времени) 23 июня, — говорится в сообщении.

Пограничники просят не забывать об этой информации тех, кто планирует зарубежные поездки, а также напоминают о необходимости ознакомиться с правилами и ограничениями, которые действуют на территории государства.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины расширил перечень документов, при наличии которых разрешается пересекать границу Украины на въезд во время карантина или избежать самоизоляции. В связи с этим Госпогранслужба обратилась к гражданам с просьбой учесть информацию о том, как должны быть оформлены соответствующие документы и какими вакцинами должны быть иммунизированы граждане. Соответствующее разъяснение было получено от Минздрава.

Отмечается, что соответствующие нормы уже внедрены во время мероприятий пограничного контроля в пунктах пропуска на государственной границе.

Напомним, ранее возобновили работу 66 пунктов пропуска на государственной границе с украинской стороны.