Итальянские власти заподозрили, что российские «медики», приехавшие в рамках гуманитарной помощи на первом этапе эпидемии COVID-19, оказались не теми, кем представлялись.

Как пишет итальянское издание «La Repubblica», «спасательный конвой» военных химиков РФ в реальности был тщательно замаскированной шпионской миссией под прикрытием.

Журналисты подчеркивают, что после прибытия российских военных началась череда «удивительных совпадений», так химики пребывали возле ключевых баз НАТО в Италии.

— Российские военные прибыли в Италию с единственной целью — получить некие данные о военных объектах, так как в тот момент обеспечению их безопасности было уделено наименьшее внимание из-за критической обстановки с коронавирусной инфекцией, — говорится в материале.

На одной из баз в Брешиа размещались истребители, а также хранилились американские ядерные боеголовки.

— Когда русские прибыли, наши службы были в первую очередь озабочены обеспечением безопасности баз НАТО. Никто не думал, что в тот момент самой важной информацией для внешней разведки были данные о коронавирусе, как о самом главном и востребованном оружии — вакцины, — отмечают итальянские журналисты.

Ранее НикВести сообщали, что в Италии обвиняют офицера российского посольства и офицера Военно-морского флота Италии в шпионаже в пользу России. Их арестовали.