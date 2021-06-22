Депутат Николаевского областного совета от партии «Слуга Народа», глава комиссии облсовета по вопросам бюджета Виталий Гомерский рассказал, что выделение субвенции из областного бюджета на реализацию проектов в общинах — это «реальная возможность улучшить состояние социальных объектов».

Об этом сообщает пресс-служба Николаевской областной организации политической партии «Слуга Народа».

Как известно, решением сессии облсовета 27 победителей областного конкурса проектов и программ развития местного самоуправления получают из областного бюджета 6,4 миллиона гривен. Данные средства будут направлены на реализацию проектов, среди которых: строительство спортивных площадок, ремонт школ, создание зон отдыха, капитальный ремонт сетей водоснабжения, а также обеспечения уличного освещения в территориальных общинах.

— Эта субвенция была направлена на развитие местных общин, поскольку их финансовое состояние на сегодняшний день если не сказать плачевное, то достаточно затруднительное. Областной совет присоединился к участию в этих проектах и территориальные общины предоставили на рассмотрение комиссий ряд проектов, в частности, их было 145, из которых отобрали 27, — сказал Виталий Гомерский.

Также он рассказал, что помимо средств областного и местных бюджетов для реализации проектов в Баштанском районе включили третий источник финансирования, которым стал бизнес.

— В Баштанском районе в проекте выиграли 4 территориальные общины. Есть реальная возможность улучшить состояние социальных объектов и решить важные задачи, которые на сегодняшний день являются актуальными. Реализовывать проекты будем общими усилиями областного и местных бюджетов, однако мы включили ещё и третий источник финансирования. В Баштанском районе, например, участвуют предприниматели, которые присоединились к проектам и вкладывают свои средства в развитие социальной инфраструктуры. К слову, Баштанщина выиграла проект по улучшению состояния опорной больницы, в которой лечится больше 140 тысяч населения. Туда закупят гинекологическое оборудование и оборудование для стоматологических услуг, — рассказал Виталий Гомерский.

Напомним, Николаевская область зарабатывает на сдаче в аренду коммунального имущества всего около миллиона гривен. При этом, в собственности громады области находится больше 100 тысяч квадратных метров.