Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что область сотрудничает с Одессой и Херсоном в разработке маршрутов для туризма.
Об этом он упомянул в ходе встречи представителей бизнес-объединений и общественных советов, передает корреспондент НикВести.
— У нас сейчас есть сотрудничество на уровне Николаев-Херсон-Одесса для того, чтобы создавать различные туристические маршруты, которые касаются не только Николаевской области, а и возможности приехать и неделю провести на южном побережье Украины, — сказал Александр Сенкевич.
Он добавил, что готовый проект планируют представить к открытию туристического информационного центра в Николаевском горсовете.
Напомним, николаевский городской голова сообщил, что в данный момент для помещения центра уже заканчивают оформлять тендер по закупке оборудования.
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Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что область сотрудничает с Одессой и Херсоном в разработке маршрутов для туризма.
Об этом он упомянул в ходе встречи представителей бизнес-объединений и общественных советов, передает корреспондент НикВести.
— У нас сейчас есть сотрудничество на уровне Николаев-Херсон-Одесса для того, чтобы создавать различные туристические маршруты, которые касаются не только Николаевской области, а и возможности приехать и неделю провести на южном побережье Украины, — сказал Александр Сенкевич.
Он добавил, что готовый проект планируют представить к открытию туристического информационного центра в Николаевском горсовете.
Напомним, николаевский городской голова сообщил, что в данный момент для помещения центра уже заканчивают оформлять тендер по закупке оборудования.