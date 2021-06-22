Мэр Николаева Александр Сенкевич отметил, что область сотрудничает с Одессой и Херсоном в разработке маршрутов для туризма.

Об этом он упомянул в ходе встречи представителей бизнес-объединений и общественных советов, передает корреспондент НикВести.

— У нас сейчас есть сотрудничество на уровне Николаев-Херсон-Одесса для того, чтобы создавать различные туристические маршруты, которые касаются не только Николаевской области, а и возможности приехать и неделю провести на южном побережье Украины, — сказал Александр Сенкевич.

Он добавил, что готовый проект планируют представить к открытию туристического информационного центра в Николаевском горсовете.

Напомним, николаевский городской голова сообщил, что в данный момент для помещения центра уже заканчивают оформлять тендер по закупке оборудования.