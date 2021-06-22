Сегодня, 22 июня Европейская комиссия начала официальное антимонопольное расследование против Google. Американскую компанию обвиняют в злоупотреблении доминирующим положением на рынке медийной рекламы в Интернете.

Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

— Еврокомиссия запустила официальное расследование в отношении Google, чтобы проверить, не нарушала ли компания нормы ЕС по конкуренции, отдавая предпочтение технологиям онлайн-рекламы собственной разработки в ущерб конкурирующим разработчикам, — говорится в сообщении.

В частности, расследование выявит, нарушает ли Google свободу конкуренции, ограничивая доступ для рекламных целей третьих сторон к пользовательской информации на сайтах и в приложениях, но в то же время, сохраняя такую информацию для своего пользования.

— Равные условия существования имеют важное значение для всех отраслей рекламы. Честная конкуренция важна для рекламодателей. Мы рассмотрим политику Google по отслеживанию пользователей, чтобы убедиться, что они соответствуют честной конкуренции, — отметила вице-председатель Европейской комиссии Маргрет Вестагер.

Напомним, что Google заявил о внесении изменений в свой глобальный рекламный бизнес, чтобы больше не злоупотреблять своим доминирующим положением.

Ранее Антимонопольный комитет Италии оштрафовал компанию Google на 102 миллиона евро за злоупотребление доминирующим положением.