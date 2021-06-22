По данным Агентства внутренней безопасности и Службы военной контрразведки Польши, за хакерскими атаками на канцелярию стоит российская группа под названием «UNC1151».

Об этом информирует Gazeta Wyborcza.

Глава канцелярии премьер-министра Михал Дворчик подтвердил, что следы преступления ведут в Россию.

— Анализ, который мы имеем в наших службах, однозначно свидетельствует о том, что кибератака была осуществлена с территории Российской Федерации, — подтвердил чиновник.

Хакеры взломали личный адрес электронной почты министра и перехватили его корреспонденцию. Предполагаемые электронные письма от этого аккаунта в настоящее время размещены в российском мессенджере Telegram.

Ранее сообщалось, что глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик заявил, что хакеры взломали его частную электронную почту и получили доступ к соцсетям с целью дезинформационной кампании.