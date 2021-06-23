Армин Лашет, кандидат на пост следующего канцлера Германии, предупредил об опасностях новой холодной войны против Китая.
Об этом он рассказал FT.
Лидер Христианско-демократической партии уверен, что с Пекином нужно договариваться, как с потенциальным партнером, а не давить на него, как на системного соперника.
— Вопрос в том, если мы говорим об «сдерживании» Китая, приведет ли это к новому конфликту? Нужен ли нам новый противник? И лучше, чтобы реакция Европы была осторожной, потому что, да, Китай — конкурент и системный соперник, у него другая модель общества, но он также является партнером, особенно в таких вещах, как борьба с изменением климата, — утверждает Армин Лашет.
Политик продолжил, что считает нарушение прав человека в Китае важной темой, но обсуждать ее готов с китайскими чиновниками с глазу на глаз.
— Но я не уверен, что всегда громкое и агрессивное публичное высказывание о ситуации с правами человека в стране действительно ведет к улучшениям на местах. Часто можно достичь большего в области прав человека, обсуждая проблемы в частных беседах с лидерами других стран, чем говоря об этом на пресс-конференциях, — добавил он.
Ранее сообщалось, торговая борьба между США и Китаем за глобальное влияние закончилась не в пользу Америки по данным за 2020 год – Китай превратился в главного торгового партнера Европейского союза.
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Смерть наливайкам, корупції не існує та чи покарає РНБО за преференції російському всіх?Станислав Мартиросов
Армин Лашет, кандидат на пост следующего канцлера Германии, предупредил об опасностях новой холодной войны против Китая.
Об этом он рассказал FT.
Лидер Христианско-демократической партии уверен, что с Пекином нужно договариваться, как с потенциальным партнером, а не давить на него, как на системного соперника.
— Вопрос в том, если мы говорим об «сдерживании» Китая, приведет ли это к новому конфликту? Нужен ли нам новый противник? И лучше, чтобы реакция Европы была осторожной, потому что, да, Китай — конкурент и системный соперник, у него другая модель общества, но он также является партнером, особенно в таких вещах, как борьба с изменением климата, — утверждает Армин Лашет.
Политик продолжил, что считает нарушение прав человека в Китае важной темой, но обсуждать ее готов с китайскими чиновниками с глазу на глаз.
— Но я не уверен, что всегда громкое и агрессивное публичное высказывание о ситуации с правами человека в стране действительно ведет к улучшениям на местах. Часто можно достичь большего в области прав человека, обсуждая проблемы в частных беседах с лидерами других стран, чем говоря об этом на пресс-конференциях, — добавил он.
Ранее сообщалось, торговая борьба между США и Китаем за глобальное влияние закончилась не в пользу Америки по данным за 2020 год – Китай превратился в главного торгового партнера Европейского союза.