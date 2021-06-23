Армин Лашет, кандидат на пост следующего канцлера Германии, предупредил об опасностях новой холодной войны против Китая.

Об этом он рассказал FT.

Лидер Христианско-демократической партии уверен, что с Пекином нужно договариваться, как с потенциальным партнером, а не давить на него, как на системного соперника.

— Вопрос в том, если мы говорим об «сдерживании» Китая, приведет ли это к новому конфликту? Нужен ли нам новый противник? И лучше, чтобы реакция Европы была осторожной, потому что, да, Китай — конкурент и системный соперник, у него другая модель общества, но он также является партнером, особенно в таких вещах, как борьба с изменением климата, — утверждает Армин Лашет.

Политик продолжил, что считает нарушение прав человека в Китае важной темой, но обсуждать ее готов с китайскими чиновниками с глазу на глаз.

— Но я не уверен, что всегда громкое и агрессивное публичное высказывание о ситуации с правами человека в стране действительно ведет к улучшениям на местах. Часто можно достичь большего в области прав человека, обсуждая проблемы в частных беседах с лидерами других стран, чем говоря об этом на пресс-конференциях, — добавил он.

Ранее сообщалось, торговая борьба между США и Китаем за глобальное влияние закончилась не в пользу Америки по данным за 2020 год – Китай превратился в главного торгового партнера Европейского союза.