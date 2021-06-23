Пожилого жителя Могилева Михаила Лепейко отправили на принудительное лечение за оценку Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Наша Ніва.

Пенсионера осудили по статье за публичное оскорбление президента. Судебное заседание было закрытым, на него недопустили журналистов и правозащитников. Из-за преклонного возраста подсудимого его интересы отстаивал законный представитель. Судья не принял в учет пожилой возраст мужчины и постановил отправить его на принудительное лечение.

Напомним, 12 октября, в белорусской столице Минске силовики разогнали Марш Пенсионеров, они применяли силу в отношении пожилых людей.