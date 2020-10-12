В понедельник, 12 октября, в белорусской столице Минске проходит Марш пенсионеров. На улицы вышли несколько сотен человек.

Об этом сообщает TUT.by.

Пенсионеры собрались на площади Независимости около Красного костела. Они пели «Священную войну», скандировали «Верим, можем, победим!», а затем устроили шествие.

Колонна марша растянулась на несколько сотен метров. Участники держат бело-красно-белые флаги.

Колонну пенсионеров замыкала известная белорусская активистка Нина Багинская.

За колонной все время ездили несколько автобусов с силовиками.

На площади Победы после того, как там прошла колонна Марша, неизвестные в балаклавах и масках жестко задержали мужчину на велосипеде. Причина его задержания неизвестна.

После участники Марша пошли к Белорусскому национальному техническому университету. Охрана учебного заведения начала закрывать ворота. По всей вероятности, для того, чтобы студенты не смогли присоединиться к Маршу.

Напротив университета силовики начали задерживать медиков, которые вышли поддержать участников Марша, пенсионеры попытались отбивать их. Были слышны взрывы. Очевидцы сообщили о, предположительно, взрыве светошумовой гранаты или петард.

Напомним, МВД Беларуси выпустило видеообращение, в котором говорится, что силовики будут применять против протестующих спецсредства и боевое оружие в «в случае необходимости».