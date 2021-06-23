Главный врач Николаевского областного центра лечения инфекционных заболеваний Светлана Федорова сомневается, что больницы города готовы к вспышке холеры и других кишечных инфекций.

Свое мнение она написала в комментариях под новостью НикВести в Telegram.

Главные претензии к больницам города: недостаточный запас препаратов, мало эпидемиологов, неопределенность в планах перепрофилирования больниц. Светлана Федорова уверена, что к вспышке холеры готова только ее больница.

— Ой да.. сколько раствора Трисоль есть в холерном запасе хоть одной горбольницы? На 1 холерного больного от 8 литров и до 20 литров в сутки, в 1 флакон 200 либо 400 милилитров. Когда обновлялись холерные планы, приказы, с кем согласованы? Какая из городских больниц по этим планам основная, кто провизорный?? Готова только областная инфекционная больница. Грянет холера - мы станем и будем тащить, как обычно, и город и область…. Пока штабы и чиновники лихорадочно будут что-то ворошить. И мы это сделаем, как всегда. Как доказывали не раз. Простые вопросы о наличии растворов и планов перепрофилирования, а сколько эпидемиологов в каждой горбольнице работает? Кстати, по требованиям НСЗУ должен быть в каждой. Один на пять больниц и то, судя по замечаниям НСЗУ и этого нет… и т д и т п. Конкретно, какие больницы в госпитальной базе на холеру (ковидные не подходят!), кто в 1 линии, кто во 2-й? Хоть одна лаборатория среды холерные в лаборатории поверяли (они уже должны быть поверены)?. Сколько горбольницы на сегодня обследовали кишечных больных на холеру??? А должны всех!!! И так далее, — отметила Светлана Федорова.

Таким образом она прокомментировала заявление начальницы управления здравоохранения Николаевского городского совета Ирина Шамрай о том, что больницы Николаева готовы к вспышке холеры благодаря способности мобильно перепрофилировать стационары города.

До этого главный врач КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных заболеваний» Светлана Федорова предупредила о риске возникновения в Николаеве вспышки холеры и других кишечных инфекций. Она также дала рекомендации, как уберечь себя и не заболеть.